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Şef Eren Kaşıkçı, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Şef Eren Kaşıkçı, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı
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İSTANBUL Sarıyer’deki evinde ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı’nın (34) cenazesi, memleketi Tokat’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

İSTANBUL Sarıyer'deki evinde ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın (34) cenazesi, memleketi Tokat'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sarıyer'de 2 gün önce Şef Eren Kaşıkçı'dan haber alamayan arkadaşı Mikail M. (44), evine gitti. İçeri giren Mikail M., Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da dün yapılan törenin ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Tokat'a getirildi. Bugün merkeze bağlı Musullu köyünde düzenlenen cenaze törenine Kaşıkçı'nın ailesi, köylüleri ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, Musullu Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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