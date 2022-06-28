SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (1) Sergi alanı Stantlarda sergilenen savunma ve güvenlik ürünleri Fuar alanını gezen ziyaretçiler Canik marka silah Canik marka silahı inceleyen ziyaretçiler Sergilenen İHA ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü... Sergi alanı Stantlarda sergilenen savunma ve güvenlik ürünleri Fuar alanını gezen ziyaretçiler Canik marka silah Canik marka silahı inceleyen ziyaretçiler Sergilenen İHA ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı. AA / Ferhat Barulay - Güncel İhlas Haber Ajansı Ankara Canik Güncel Haberler

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