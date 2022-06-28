SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (1) - Haberler

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SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (1)

AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Sergi alanı Stantlarda sergilenen savunma ve güvenlik ürünleri Fuar alanını gezen ziyaretçiler Canik marka silah Canik marka silahı inceleyen ziyaretçiler Sergilenen İHA ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü...

Sergi alanı

Stantlarda sergilenen savunma ve güvenlik ürünleri

Fuar alanını gezen ziyaretçiler

Canik marka silah

Canik marka silahı inceleyen ziyaretçiler

Sergilenen İHA ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı.

AA / Ferhat Barulay - Güncel

İhlas Haber Ajansı Ankara Canik Güncel Haberler

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