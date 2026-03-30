Ankara -Seddülbahir Kalesi, uluslararası ödüle layık görüldü

Çanakkale'nin tarihi Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025'te ödüle layık görüldü ve European Museum of the Year Award 2026'ya aday gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin tarihi miraslarından Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Seddülbahir Kalesi ayrıca, European Museum of the Year Award (EMYA) 2026'ya aday gösterildi.

'ULUSLARARASI ALANDA DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası arenada bir başarıya daha imza attık. Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında uluslararası ödüle layık görüldü. Ayrıca European Museum of the Year Award 2026'ya aday gösterilen tarihi kalemiz, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Bu tarihi yapımızın, özgün mimarisini koruyarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden hayat bulması ve uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için gurur vericidir. Bu kıymetli başarıda emeği olan tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
