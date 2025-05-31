Seddülbahir Kalesi, TMMOB Tarafından Yapı-Koruma Büyük Ödülü'nü Aldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen 19. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nde "Yapı-Koruma Kategorisi Büyük Ödülü"ne layık görülen Seddülbahir Kalesi'nde ödül plaketi törenle yerine asıldı.

1997-2023 yılları arasında projede emeği geçen mimar, mühendis, sanat tarihçisi ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen törende, proje müellifleri Arzu Özsavaşçı, Burak Dolu ve Cemil Aktaş ile Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri Lucienne Thys-Şenocak, Rahmi Nurhan Çelik ve Gülsün Tanyeli konuşmalarıyla katkı sundu.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkan Vekili Zeynep Eres Özdoğan ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ödül plaketini Seddülbahir Kalesi Müzesi'ne birlikte astı.

Kaşdemir, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bu anlamlı ödülün Seddülbahir Kalesi'nin korunarak yaşatılmasının bir sembolü olarak tarihi duvarda yerini aldığını söyledi.