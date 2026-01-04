Seddülbahir Kalesi 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildi

Haberler

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'deki Seddülbahir Kalesi'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne (European Museum of the Year Award 2026-EMYA) aday gösterildiğini bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Seddülbahir Kalesi, EMYA 2026 Adaylığı ile Avrupa sahnesinde. Türkiye'nin Çanakkale kıyısındaki tarihi yapılarından Seddülbahir Kalesi'nin Avrupa'nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award 2026'ya aday gösterilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın titiz restorasyon, koruma ve müzecilik çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Seddülbahir Kalesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023'te ziyarete açıldığını anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde kapılarını açan kale, bugün tarih bilincini çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan güçlü bir kültür mekanı olarak öne çıkıyor. Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye'yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
