Sedat Peker'in Evinin Önünde Yaşanan Silahlı Saldırının Zanlısı Yakalandı

EDDA SÖNMEZ

Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen ve kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evinin önünde yaşanan silahlı saldırının zanlısı Ömer Şengel'in Sancaktepe'de yakalandığı öğrenildi.

Beykoz'da Sedat Peker'in el konulan evinin önünde bu sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, otomobille evin önüne giden silahlı saldırganlar peş peşe ateş etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz G.'nin vücuduna 3 kurşun isabet etti.

Emniyetten edinilen bilgiye göre saldırı; Sedat Peker'in lideri olduğu iddia edilen örgütün üyeleri arasında yaşanan alacak verecek meselesi sebebiyle oldu.

Saldırının zanlısı Ömer Şengel'in Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.