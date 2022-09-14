Sedat Peker'in evine silahlı saldırı düzenlendi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve yurt dışından yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Sedat Peker'in İstanbul'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda evdeki görevlilerden birine 3 kurşun isabet etti.

Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sedat Peker'in "Tek mal varlığım" İstanbul Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

BİR ANDA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Saldırı, sabah 09.30'da gerçekleşti. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

EKİPLERİN ÜZERİNDE DURDUĞU İHTİMAL

Olayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının Yılmaz Günay ile arasında sorun olan kişilerce gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

EVİ 6 KİŞİ KORUYOR

Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.