Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın: Emre Olur'un tutuklanmasını gerektirecek bir suç istinadı yok

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen Peker'in basın danışmanı Emre Olur'la ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda Sedat Peker dosyasından tutuklu kimsenin bulunmadığını aktaran Barkın, "Ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç istinadı mümkün değil" diye konuştu.

Organize suç örgütü soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Emre Olur'un, Tiran'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

EMRE OLUR HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sedat Peker'in avukatı Barkın, Emre Olur'un suç örgütü üyeliği ile suçlandığını belirtti. Kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek bir durumun olmadığını söyleyen Barkın, ayrıca Olur'un tutuklanması için de gerektirecek bir suç istinadının olmadığı aktardı.

"TUTUKLUNUN OLMADIĞI BİR DOSYADA BU SUÇLAMA ÇOK TEMELSİZ"

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Olur'un yarın savcılığa gönderilmesini beklediklerini söyledi. Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre avukat Barkın, şunları söyledi; " Emre Olur'un suçlandığı şey suç örgütü üyeliği. Şu an Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor.

"KIRMIZI BÜLTENLE İADEYİ GEREKTİRECEK BİR SUÇ İSTİNADI MÜMKÜN DEĞİL"

Suçu, suçluyu övme, kamu görevlisine hakaret aynı zamanda suçlandığı başka suçlar bunlardan tutuklanması mümkün değil ki kırmızı bülten çıkarılmış. Bunun da hukuki olarak kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bugün beklentim savcılığa gönderilmesi. Ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç istinadı mümkün değil."

NELER YAŞANDI?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Peker'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre 4 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak bahanesiyle devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla dün Arnavutluk'a yollanmıştı. Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek, havalimanı karakoluna götürülmüştü. Avukatları ise Olur'un Türkiye'ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylemişti.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANDI

Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirilmişti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Olur hakkında yapılan açıklamada ise, "Sırbistan'dan Arnavutluk Tiran'a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpol'ü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanında 17.09.2022 günü saat 06:00'da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır" denildi.