Sedat Peker aylar süren sessizliğini Halil Falyalı için bozdu: O ve türevleri ile tanışmak istemeyi zül sayarım

Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen ve KKTC'de kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı, bulunduğu araca 9 Şubat'ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu öldürülmüştü. Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı ise "Sedat Peker ağabeyimle tanışmak istedi. Ağabeyim reddetti" açıklamasında bulunmuştu.

AYLAR SONRA İLK KEZ AVUKATI ARACILIĞIYLA KONUŞTU

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ancak aylardır herhangi bir video ya da tweet atmayarak sessizliğini koruyan Sedat Peker ise konuya ilişkin avukatı aracılığıyla halktv.com.tr'ye yanıt gönderdi.

"OLAYIN GERÇEĞİ TAM ZIDDI"

Peker açıklamasında, " Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı, Seyhan Avşar isimli muhabirle bir röportaj yapmış. Rahmetsiz abisi ile tanışmak istediğimi ancak abisinin bunu kabul etmediğini söylemiş. Oysaki olayın gerçeği bunun tam zıddıdır" dedi.

"TANIŞMAK İSTİYOR DİYEREK TELEFONU 'RAHMETSİZ'E VERDİ"

Türkiye'den ayrılmadan önce bayramlaşmak için kamuoyunda Berber Yaşar olarak bilinen Yaşar Aktürk'ü aradığını belirten Sedat Peker, "Telefonda sohbet ederken ' Halil Falyalı ile beraberiz o da bayramlaşmak istiyor' diyerek telefonu rahmetsize verdi. Bu emrivaki karşısında Halil Falyalı şahsımı övücü sözler söyleyerek sohbete başladı ve bayramımı kutladı. Benimle tanıştığına çok memnun olduğunu söyledi. Ben ise kendisine tanışmaktan memnun olmadığımı çünkü, seninle ilgili tek duyduğum önce insanlarla dost olup sonra onlara kötülük yaptığındır dedim. Senin de bayramın mübarek olsun dedim" ifadelerini kullandı.

"RAHMETSİZ VE TÜREVLERİ İLE TANIŞMAK İSTEMEYİ ZÜL SAYARIM"

Telefonu kapattıktan sonra Yaşar Aktürk'e mesaj attığını aktaran Sedat Peker'in açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı: "Berber Yaşar'ın telefonuna 'Yaşar abi bir daha bu adamla beni konuşmak zorunda bırakmazsan sevinirim' diye mesaj yazdım. Aradan belli bir saat geçtikten sonra Berber Yaşar beni arayarak, 'Lütfen kusura bakma. Kendisi tanışmak istediğini söyleyince telefonu verdim. Senin Halil Falyalı hakkında bu şekilde düşündüğünü bilseydim telefonu vermezdim' dedi. Bu dediklerimin doğruluğu Yaşar Aktürk'e sorularak öğrenilebilir ancak yazmış olduğum mesajın doğruluğu Falyalı cinayetinin tahkikatını yapan savcılar tarafından rahatlıkla ortaya çıkarılabilir. Daha önceki paylaşımlarımda da söylemiştim bende biraz megalomanlık var diye. Uzun yıllar önce vefat eden büyük önder Atatürk hayatta olsaydı kendisi ile tanışmak için uğraş verebilirdim. Ancak Halil Falyalı isimli rahmetsiz ve onun türevleri ile yukarıdaki satırlarda delilleri ile anlattığım üzere tanışmak istemeyi dahi kendime zül sayarım."

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