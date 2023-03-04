Seçimlere sayılı günler kala ittifakı kuramadan dağıldılar! Ümit Özdağ'dan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısı nedeniyle Muharrem İnce'nin kuracakları ittifaktan ayrıldığını söyledi. İnce'ye yönelik sert ifadeler kullanan Özdağ, "Çok büyük bir yanlış yaptı. Onu takdiridir, saygı gösteririz. Siyaset devlete ve millete hizmet etme yeridir. Kendi kişisel siyasi kariyerimizi planlama ve egolarımızı tatmin etme yeri değildir." dedi.

Seçimlere sayılı günler kala siyaset gündemi çok hareketli geçiyor. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından Memleket Partisi ile Zafer Partisi'nin yapacağı ittifak kurulmadan dağıldı.

"MUHARREM İNCE İTTİFAKTAN AYRILDI"

Kayseri'de bir yerel televizyona konuşan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Özdağ, Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısı nedeniyle İnce'nin böyle bir hamle yaptığını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK YANLIŞ YAPTI"

İnce'ye yönelik sert ifadeler kullanan Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığımda Sayın İnce'nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim. Yanlış yaptı. Çok büyük bir yanlış yaptı. Onu takdiridir, saygı gösteririz. Siyaset devlete ve millete hizmet etme yeridir. Kendi kişisel siyasi kariyerimizi planlama ve egolarımızı tatmin etme yeri değildir." dedi.

4 PARTİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YAPIYORDU

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aralık 2022'de Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak konusunda görüştüklerini söylemişti.