Seçim sonuçlarını tır konvoyuyla kutladılar

DENİZLİ - Denizli'de seçimi önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçileri, tırlarında aralarında bulunduğu uzun araç konvoyu yaparak kutlamaya geçti.

Denizli'de 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi sorunsuz olarak devam ederken, seçmenler erkenden sahaya indi. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce götürmesi, tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de coşkuyla karşılandı. Seçim sonuçlarının yavaş yavaş belli olmasıyla birlikte ilçeler dahil kent merkezinde tır ve araçlar konvoy yaparak eşsiz anlara neden oldu. Kornalara basıp şehirde tur atan vatandaşlar, belirlenen noktalarda bir araya gelerek ellerindeki bayraklarla sevinçleri berber yaşadı. Çok sayıda ekipte kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye güvenlik önlemlerini artırdı.