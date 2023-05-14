Seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları

Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Ajanslar il il verileri geçerken, milyonlarda ekran başında sonuçlara kilitlendi. İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu ana kadar sandıkların yüzde 12.09'u açılmış durumda. İlk sonuçlara göre Erdoğan yüzde 49 ile yarışı önde götürüyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.03 ile hemen arkasında bulunuyor.

Türkiye için büyük gün geldi. Milyonlar 14 Mayıs seçimleri için bugün sandığa gitti. Oy kullanma işlemi bugün 17.00 itibarıyla sona erdi.

SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

Oy kullanma işleminin bitmesiyle tüm Türkiye sandıktan çıkacak sonuçlara kilitlendi. Ajanslar il il sonuçları geçmeye başlarken, milyonlarda ekranlardan sonuçları takip ediyor.

ERDOĞAN ÖNDE GÖTÜRÜYOR

İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu ana kadar sandıkların yüzde 12.09'i açılmış durumda. İlk sonuçlara göre; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bulunuyor.

SON DURUM

İstanbul'da Erdoğan yüzde 49 oranla 593 bin 392 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.03 oran ile 557 bin 424 oy almış durumda. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da yüzde 4.62 ile 55 bin 927 oy aldı.