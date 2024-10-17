Şebnem Korur Fincancı'ya Manevi Tazminat Cezası

ESKİ Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) yönelik iddiaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar açıklandı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2022 yılında katıldığı bir televizyon programında, 'TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı' iddia etmesi nedeniyle, İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu iddialarla ilgili 'TSK'nın onur ve saygınlığına zedelediği' gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasına Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları katıldı. Avukat savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Şebnem Korur Fincancı aleyhine açılan manevi tazminat davasının kısmen kabulüyle 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.