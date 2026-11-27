Şebnem Ferah, konser serisini aralıkta Volkswagen Arena'da tamamlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Şebnem Ferah, haziran ayında KüçükÇiftlik Park'ta başlayan konser serisini aralıkta Volkswagen Arena'da vereceği iki konserle tamamlayacak. Ferah, 2 ve 24 Aralık'ta sahne alacak; seride 12 konserde 250 bin dinleyiciye ulaştı.
Şarkıcı Şebnem Ferah, haziran ayında KüçükÇiftlik Park'ta başlayan konser serisini aralık ayında Volkswagen Arena'da vereceği iki konserle tamamlayacak.
Ferah, 2 ve 24 Aralık'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
Yaz aylarından sonbahara uzanan süreçte İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Adana'da açık hava konserleri veren Ferah, şarkılarını binlerce dinleyiciyle birlikte seslendirdi. Kasım ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda devam eden konser serisi kapsamında sanatçı, 12 konserde 250 bin dinleyiciye ulaştı.
Şebnem Ferah, 24 Aralık'ta Volkswagen Arena'da vereceği konserle yılın son sahne performansını sergileyecek.