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Şarkıcı Şebnem Ferah, haziran ayında KüçükÇiftlik Park'ta başlayan konser serisini aralık ayında Volkswagen Arena'da vereceği iki konserle tamamlayacak.

Ferah, 2 ve 24 Aralık'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Yaz aylarından sonbahara uzanan süreçte İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Adana'da açık hava konserleri veren Ferah, şarkılarını binlerce dinleyiciyle birlikte seslendirdi. Kasım ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda devam eden konser serisi kapsamında sanatçı, 12 konserde 250 bin dinleyiciye ulaştı.

Şebnem Ferah, 24 Aralık'ta Volkswagen Arena'da vereceği konserle yılın son sahne performansını sergileyecek.

Kaynak: AA