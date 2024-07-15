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Şebinkarahisar'da Sağanak Yağış Sonucu İş Yerleri Su Altında Kaldı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde akşam üzeri başlayan sağanak yağış sonucu bazı iş yerleri su altında kaldı. İş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, sürücüler ise Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Şebinkarahisar-Giresun kara yolunda ise toprak kayması meydana geldi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede akşam üzeri başlayan ve 20 dakika süren yağış sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı.

İş yeri sahipleri, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Şebinkarahisar- Giresun kara yolunun Tamzara mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Şebinkarahisar Belediyesi ekipleri, yağışın yol açtığı hasarları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Caddesi Şebinkarahisar Giresun Doğal Afet Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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