Seben'de dereler taştı

BOLU - Bolu'nun Seben ilçesinde aniden bastıran sağanak sebebiyle taşan dereler sele sebep oldu.

Seben'de aniden bastıran sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağma köyü ve çevresindeki köylerde yağışlar sebebiyle debisi yükselen dereler taştı. Taşan dereler sele sebep oldu. Köylerdeki saman balyaları sel sebebiyle yollara savruldu. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.