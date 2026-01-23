Haberler

Sdg Genel Komutanı Mazlum Abdi: Gerçek Bir Entegrasyon Sağlamak ve Mevcut Ateşkesi Sürdürmek İçin Tüm İmkanlarımızla Çalışacağız

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak Kürdistan Bölgesi'nde ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmenin yapıcı olduğunu belirtti. Abdi, ABD'nin desteği ve ateşkes politikasının önemine vurgu yaparak, Suriye hükümetiyle diyalog sürecine de değindi.

(ANKARA) - SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak Kürdistan Bölgesi'nde ABD'li yetkililerle yapılan görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, Suriye hükümetiyle diyalog ve entegrasyon süreci için çalışacaklarını söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini ifade eden Abdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes politikasının sürece önemli katkı sağladığını belirtti.

Abdi, "Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ve ABD Başkanı Trump'ın ateşkes politikası ile Büyükelçi Barrack'ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabalar ciddi, önemli ve bizim için memnuniyet vericidir. Gerçek bir entegrasyon sağlamak ve mevcut ateşkesi sürdürmek için tüm imkanlarımızla ve ciddiyetle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Macron'dan telefon

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kendisni aradığını belirten Abdi, şunları aktardı:

"Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir telefon aldık. Macron, Suriye'de ateşkesin sağlanması ve diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması için bizim ve ilgili tarafların gösterdiği çabaları desteklediğini ve bu çabaların tüm bölgenin genel çıkarlarına hizmet edecek kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik olduğunu belirtti. Görüşmede, Suriye hükümeti ile aramızda yakın zamanda imzalanan anlaşmaların uygulanması ve toplumun tüm kesimlerinin haklarının korunması gerekliliği de ele alındı."

