ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, İran'la savaşın ülkeyi daha kötü duruma düşürdüğünü savundu

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, İran'la savaşın ABD'yi daha kötü bir duruma düşürdüğünü öne sürerek, "(ABD Başkanı Donald) Trump askeri bir aptal." ifadesini kullandı.

Schumer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la savaşın ABD'yi daha kötü bir duruma düşürdüğünü kaydetti.

Paylaşımında "Trump askeri bir aptal." diyen Schumer, ABD Kongresi'nin Trump'ı "dizginlemek" için bir "Savaş Yetkileri Kararı" çıkarması gerektiğini bildirdi.

Schumer, "44 milyar dolarlık maliyeti ve 4 doların üzerindeki benzin fiyatlarıyla (Trump'ın) başlattığı savaş, bugün bizi (savaşın) başladığı zamankinden daha kötü bir duruma getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.