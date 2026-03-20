Haberler

Mardin'de dereye düşen Medine boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde hayvan otlatırken dengesini kaybederek dereye düşen 16 yaşındaki Medine Yavuz, boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz'u çevredekiler çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
