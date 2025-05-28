Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu'25 Eğitimi İçin Başvurular Başladı

Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu'25 Eğitimi İçin Başvurular Başladı
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Türkiye Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen 'Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu'25' programına başvurular 15 Haziran'a kadar devam edecek. 28 ders ve 10 haftalık çevrim içi eğitimle katılımcılara savunma politikaları ve güvenlik stratejileri hakkında derinlemesine bilgi verilecek.

Türkiye Araştırmaları Vakfının düzenlediği, "Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu'25" eğitim programına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Vakfın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu'25" Türkiye'nin savunma politikalarını, güvenlik stratejilerini ve yerli savunma sanayiinin gelişimini analiz etmeyi amaçlıyor.

Alanına hakim akademisyenler ve uzmanların yer aldığı okul, 28 ders ve 10 haftalık çevrim içi eğitim programından oluşuyor.

Katılımcılara, teorik bilgiyle güncel gelişmeleri değerlendirme yetkinliği kazandırmayı hedefleyen eğitim programına başvurular 15 Haziran'da sona erecek.

Herkese açık olacak programda dersler 17 Haziran'da başlayacak.

Salı, cuma ve pazar günleri 21.00-22.30 arasında gerçekleşecek derslere en az yüzde 70 katılım gösteren adaylar, katılım sertifikası almaya hak kazanacak.

Programa başvurular, "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyh7GzW4IrJ4n5YlwsR3E1dfRGGQq_XQ3E5cji-NBlp5MR4Q/viewform'pli=1" adresi üzerinden alınacak.

Adaylar ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkiyearastirmalari.org/2025/05/26/egitim/savunma-sanayii-ve-guvenlik-okulu25/" adresi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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