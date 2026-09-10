Savunma Sanayii İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli Değerlendirici Eğitimleri Sertifika Töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Sektörümüzün gerçeklerine ve ülkemizin hedeflerine uygun bir kurumsal gelişim modeli ortaya koyduk. Savunma Sanayii İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli (İYOM) ile kurumlarımızın mevcut kapasitelerini doğru görmelerini, güçlü yönlerini ileri taşımalarını ve gelişim alanlarını açık biçimde belirlemelerini istiyoruz." dedi.

Görgün, Başkanlıkta gerçekleştirilen ve Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen İYOM Değerlendirici Eğitimleri Sertifika Töreni'nde konuştu.

İYOM'un geliştirilme sürecine ilişkin detaylar veren Görgün, "Sektörümüzün gerçeklerine ve ülkemizin hedeflerine uygun bir kurumsal gelişim modeli ortaya koyduk. İYOM ile şirketlerimize yalnızca bir puan vermeyi amaçlamıyoruz. Kurumlarımızın mevcut kapasitelerini doğru görmelerini, güçlü yönlerini ileri taşımalarını ve gelişim alanlarını açık biçimde belirlemelerini istiyoruz. Kısacası, bugünkü kapasitelerini doğru okuyarak yarının ihtiyaçlarına daha güçlü hazırlanmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgün, İYOM değerlendiricilerine seslenerek, şunları söyledi:

"Değerlendirici olmak, doğru soruyu sormayı, doğru kanıta ulaşmayı ve süreçleri bütüncül biçimde incelemeyi gerektiriyor. Elde edilen bulguların sağlam temellere oturtulması ve ulaşılan sonuçların açık biçimde gerekçelendirilmesi de bu sorumluluğun parçasıdır. Her değerlendirmenizde nesnelliği, etik hassasiyeti, tutarlılığı, hakkaniyeti ve güvenilirliği esas almanızı bekliyoruz. Bizim savunduğumuz değerler, kültürümüz ve geçmişimiz çerçevesinde herkesin birer büyükelçi olduğunu ve bunları yaşatmak üzerine sorumluluğumuz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aynı kriteri ortak bir disiplinle yorumlayan güçlü bir değerlendirici topluluğu, modelimizin sahadaki başarısının en önemli teminatı olacaktır. Yapacağınız çalışmalar yalnızca değerlendirdiğiniz şirketlere yön vermeyecek. Sektörümüzün güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve gelecekte ihtiyaç duyacağı kritik yetkinlikleri de daha görünür hale getirecek."

İYOM'un ortaya çıkaracağı sonuçların kurumsal stratejilere yansımasının, modelin üst yönetimler tarafından sahiplenilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Görgün, "Bu sonuçların küresel stratejilere yansıması da söz konusu. Dost ve kardeş ülkelerle bu konuda kısım kısım çalışmalarımız var ve devam ediyor. Bu çalışmaların da sahiplenilmesini bekliyoruz. Endüstriyel yetkinlikle insan yetkinliğini, insan yönetimi stratejisiyle şirket stratejisini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Bunu yaparsak şu an başardıklarımızdan çok daha büyüklerini başaracağımıza inanıyorum. Sonraki nesil teknolojiler alanında karşılıklı yatırım yapmak elzem." dedi.

Kurumsal hafızayı korumanın, yetenekleri geliştirmenin ve geleceğin ihtiyaçlarına hazırlanmanın yolunun buradan geçtiğini anlatan Görgün, "Milli Yetkinlik Hamlemiz, bu stratejik yaklaşımı bütüncül bir çerçeveye taşıyor. İYOM, söz konusu yaklaşımın şirketlerimizde ölçülebilir, izlenebilir ve geliştirilebilir hale gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 80 uzmanın ortak çalışmasıyla şekillendi

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş da İYOM değerlendirici eğitimlerindeki yeniliklere değinerek, "İş ve yetkinlik yönetimi anlamında kendi kaslarımızı geliştirip bunlar arasında da bağ kurabiliyor olmamız lazım. Özellikle yüksek teknoloji şirketlerinin güvenlik ve teknoloji ile ilgili olan organizasyonlarında ikna edici yetkinlik yönetimi ve iş sonuçları arasındaki ilişkiyi gösterebilmek ve dengeyi kurabilmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İnsan kaynakları yönetiminde eğitim planlama yerine deneyim planlama modeline geçilmesi gerektiğini vurgulayan Karataş, "Eğitimin neticesi yüzde 20 ise o bilgilerin hayata geçirilmesinin, deneyimin yüzde 80 etkisi var. O zaman kişilerle ilgili kariyer planlaması yaparken eğitim planlama yerine bu kişiye hangi deneyimleri kazandıracağımıza, deneyim planlamasına, öğrendiği bilgiyi nerede hangi seviyede kullanacağına bakacağız. Kişiye eğitim atamaktan ziyade deneyim atayacağız. Özellikle yüksek teknoloji ile uğraşıyorsak iş ve yetkinlik sonuçları arasında böyle bir denge sağlamamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

ROKETSAN Akademi Direktörü ve İYOM Proje Koordinatörü Selin Tamer de İYOM'un işleyişine dair detayları anlattı, yakın zamanda tamamlanan ilk faz eğitim sürecine dair bilgi verdi.

İYOM, savunma sanayisi ekosisteminde insan kaynağının yetkinliklerini ölçmek ve geliştirmek amacıyla Başkanlık öncülüğünde kurumsal olgunluk modeli olarak hazırlandı. Model, farklı ölçeklerdeki 17 savunma sanayisi firmasında görev yapan yaklaşık 80 insan yönetimi uzmanının ortak çalışmasıyla geliştirildi. 8 ana süreç ve 37 alt süreç üzerine 5 farklı olgunluk seviyesi esas alınarak kurgulandı.

Kaynak: AA