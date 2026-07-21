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Eskişehir'de TEI yerleşkesinde yangın

Eskişehir'de TEI yerleşkesinde yangın
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Eskişehir TEI yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, can kaybı olmadığını açıkladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: CAN KAYBIMIZ YOK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Görgün, "Eskişehir TEİ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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