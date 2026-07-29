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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile görüştü
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğinin savunma sanayiine yansımaları değerlendirilirken, mevcut ortaklıkların geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, Katar Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Faisal Abdullah Al-Henzab'ı kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında atılan stratejik adımların savunma sanayii alanındaki yansımaları değerlendirildi; mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA
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