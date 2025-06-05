Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: DeltaV iki kademeli hibrit roket 200 kilometrenin üstünde irtifaya ulaşarak rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: DeltaV iki kademeli hibrit roket 200 kilometrenin üstünde irtifaya ulaşarak rekor kırdı
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: DeltaV iki kademeli hibrit roket 200 kilometrenin üstünde irtifaya ulaşarak rekor kırdı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor" Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, DeltaV...

Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: DeltaV iki kademeli hibrit roket 200 kilometrenin üstünde irtifaya ulaşarak rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sisteminin 200 kilometrenin üstünde irtifaya ulaşarak irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üstünde bir irtifaya ulaşılarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiği ve Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünün açılacağına vurgu yapıldı.

"Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bir milletin iradesi göklere kazınır mı? Kazınır. İnançla, mühendislikle, azimle. DeltaV'nin yerli ve milli hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil; bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır. Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla, Milli Teknoloji Hamlemiz kararlılıkla yol almaya devam ediyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen DeltaV ekibini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bir rekor kırmadınız; bu milletin özgüvenini, hayalini ve inancını uzaya taşıdınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Güncel
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