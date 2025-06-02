Savunma Sanayi İçin Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uluslararası muhatapların Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini mutlaka dinlemek istediğini dile getirerek, "Biz de onlara gururla bu başarıların, meslek liselerimizden üniversitelerimize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyona kadar uzanan bir ekosistemle mümkün olduğunu anlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim hedeflerini destekleyecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ile teknik eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'ndaki imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de katıldı.

Görgün, buradaki konuşmasında, savunma sanayisi sektöründeki insan kaynağının stratejik önemine dikkati çekti.

Söz konusu sektörün yalnızca üretim ve teknoloji geliştirme değil, bu süreçleri besleyen nitelikli iş gücüyle de güçlendiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"İçerik üretimi, yeni teknolojilerin sahaya adaptasyonu, yetişmiş insan kaynağının bu teknolojilere sağlayacağı uyum, yenilikçi teknolojilerle sahadaki askerin operasyonunu kolaylaştırıcı, daha az ekipmanla daha etkin sonuçlar alabileceği ve üretim süreçlerinden kalifikasyon, tasarım süreçlerine kadar baştan sona çok hızlı dinamiklerin işlediği bir dönemden geçiyoruz."

Görgün, uluslararası muhatapların Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini mutlaka dinlemek istediğini dile getirerek, "Biz de onlara gururla bu başarıların, meslek liselerimizden üniversitelerimize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyona kadar uzanan bir ekosistemle mümkün olduğunu anlatıyoruz." diye konuştu.

SSB ile MEB'in işbirliğinde yürütülecek ELMAS Programı'na da değinen Görgün, "Tasarısı, işleyişi, çıktılarını zaman içinde hep birlikte değerlendireceğimiz, izleyeceğimiz, önem verdiğimiz bir program. 12 tane pilot okul üzerinde gerçekleşecek. Bütün ülkeye yayılması için bunun olumlu ve pozitif katkılarının hızlı alınabileceğine biz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknik ve mesleki eğitim projelerine ciddi yatırım yapılıyor"

Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş da ELMAS Programı hakkında bilgi verdi.

Aktaş, 8 ülkede toplam 152 teknik ve mesleki eğitim projesi yürütüldüğünü belirterek, "Bu projelere sadece bir yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar bütçe ayrılıyor. Bu çok ciddi bir yatırım hacmi." dedi.

2023 yılı verilerine göre sektörde çalışanların yaklaşık yüzde 50'sinin tekniker, teknisyen ve operatörlerden oluştuğunu anlatan Aktaş, bu oranın giderek arttığını, bu nedenle insan kaynağının teknik yeterliliklerle donatılmasına daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Aktaş, ELMAS Programı'yla savunma ve sivil teknolojilerin birlikte parladığı bir yapıyı kurguladıklarını dile getirdi.

Gelecek 5 yılda içinde etki gücü yüksek 14 farklı teknoloji eğiliminin, savunma ve havacılık başta olmak üzere, tüm sektörleri şekillendireceğini kaydeden Aktaş, "Bu teknolojilerin en çok etkileyeceği alanların başında bizim sektörümüz geliyor. Bilişim ve telekomünikasyon da hemen arkasından geliyor. Dolayısıyla insan kaynağını bu dönüşüme hazırlamak bizim için öncelik." diye konuştu.