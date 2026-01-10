Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin savunma sanayisinin gelişimindeki önemli rollerini vurguladı ve tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayiimiz, mühendislerin, teknisyenlerin ve sanayicilerin emeğiyle yükselirken, bu başarıların anlaşılmasını, sahiplenilmesini ve toplumsal farkındalığa dönüşmesini sağlayan basın mensuplarımız, bu büyük yürüyüşün görünmeyen ama vazgeçilmez paydaşlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı her adımın, doğru, güvenilir ve sorumlu bir dille kamuoyuna aktarılmasında basın mensuplarının emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Görgün, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini, milli hassasiyetleri gözeterek, etik ilkelerden ödün vermeden ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Savunma sanayiimiz, mühendislerin, teknisyenlerin ve sanayicilerin emeğiyle yükselirken, bu başarıların anlaşılmasını, sahiplenilmesini ve toplumsal farkındalığa dönüşmesini sağlayan basın mensuplarımız, bu büyük yürüyüşün görünmeyen ama vazgeçilmez paydaşlarıdır." ifadesini kullandı.

Görgün, sahadaki gelişmeleri takip eden, teknolojik dönüşümü anlaşılır kılan, milli projelerin arka planındaki emeği görünür hale getiren ve kamuoyuyla güven temelli bir iletişim kurulmasına katkı sunan tüm basın mensuplarının, savunma sanayisinin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Haluk Görgün, "Savunma sanayii alanında görev yapan, sorumluluk bilinciyle çalışan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
