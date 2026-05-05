Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Bejda ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA 2026 kapsamında Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda ile bir araya gelerek savunma sanayinde iş birliği ve ortak geliştirme konularını ele aldı.

Görgün'ün paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede; savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliği imkanları, ortak geliştirme perspektifleri ve karşılıklı kabiliyetlerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik stratejik başlıklar ele alındı. Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde; müttefik ülkelerle tesis edilen çok boyutlu iş birliklerinin, sürdürülebilir ve dengeli bir savunma ekosistemi açısından taşıdığı önem vurgulandı. Türkiye; savunma sanayiinde ulaştığı teknolojik derinlik ve stratejik kapasiteyle, uluslararası iş birliklerini güçlendirerek küresel güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam etmektedir."

