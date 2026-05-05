Haberler

Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Bejda ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA 2026 kapsamında Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda ile bir araya gelerek savunma sanayinde iş birliği ve ortak geliştirme konularını ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA 2026 kapsamında Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda ile bir araya gelerek savunma sanayinde iş birliği ve ortak geliştirme konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hsabından yaptığı paylaşımda, "SAHA 2026 marjında Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Pawel Bejda ile bir araya geldiğini" bildirdi.

Görgün'ün paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede; savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliği imkanları, ortak geliştirme perspektifleri ve karşılıklı kabiliyetlerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik stratejik başlıklar ele alındı. Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde; müttefik ülkelerle tesis edilen çok boyutlu iş birliklerinin, sürdürülebilir ve dengeli bir savunma ekosistemi açısından taşıdığı önem vurgulandı. Türkiye; savunma sanayiinde ulaştığı teknolojik derinlik ve stratejik kapasiteyle, uluslararası iş birliklerini güçlendirerek küresel güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı