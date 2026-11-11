Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Savunma Bakanı Güler, Kosova Başbakan Yrd. Damka ile Antalya'daki COP31'de görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile Antalya'daki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) görüştü. Görüşmeye dair bilgi, Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabındaki paylaşımda yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabında yer alan paylaşıma göre, Güler, Damka ile Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) bir araya geldi.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan kendine bunu niye yapar? Yerlere yattılar, inekler üzerlerinden geçti

Bir insan kendine bunu niye yapar?

Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler

Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
Güngören'de eve pencereden girmeye çalışan hırsız sıkışarak aslı kaldı

İtfaiye kurtardı, polis gözaltına aldı
Evin temelini kazarken servet buldular

Evin temelini kazarken buldular, hayatları bir daha eskisi gibi olmadı
Babacan, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

Babacan'dan sürpriz ziyaret! Barzani ile görüştü
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!