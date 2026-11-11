Savunma Bakanı Güler, Kosova Başbakan Yrd. Damka ile Antalya'daki COP31'de görüştü

Savunma Bakanı Güler, Kosova Başbakan Yrd. Damka ile Antalya'daki COP31'de görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile Antalya'daki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) görüştü. Görüşmeye dair bilgi, Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabındaki paylaşımda yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabında yer alan paylaşıma göre, Güler, Damka ile Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) bir araya geldi.
Kaynak: AA
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