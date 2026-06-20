Derede kaybolan baba ile oğlunu 90 kişilik ekip arıyor

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtilen Selahattin (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam ediyor. Çalışmalara 90 kişilik ekip katılırken, bölgede 3 bot ve 2 sonar tarama cihazı da kullanılıyor.

Olay, 14 Haziran'da saat 05.30 sıralarında, Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarıyla, Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı. Ancak incelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı.

BELLİ NOKTALARDA DALIŞ YAPILIYOR

Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Baba ve oğlunun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görev alıyor. Bölgede 3 bot, 2 sonar tarama cihazı da kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi bünyesindeki ekipler, belirlenen noktalarda dalışlar yapıyor.

DEREYE DÜŞEN KEÇİYİ KURTARDILAR

Öte yandan bölgede arama çalışmaları yapan ekipler, yamaçtan dereye düşen bir keçiyi fark etti. Suda yüzmeye çalışan keçinin yanına botla ulaşan ekipler, hayvanı karaya çıkardı. Keçi kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı