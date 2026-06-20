Haberler

Derede kaybolan baba ile oğlunu 90 kişilik ekip arıyor

Derede kaybolan baba ile oğlunu 90 kişilik ekip arıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetleriyle dereye düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahattin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'yı arama çalışmaları, 90 kişilik ekiple 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler bot ve sonar cihazlarıyla bölgede tarama yaparken, arama sırasında dereye düşen bir keçi de kurtarıldı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtilen Selahattin (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam ediyor. Çalışmalara 90 kişilik ekip katılırken, bölgede 3 bot ve 2 sonar tarama cihazı da kullanılıyor.

Olay, 14 Haziran'da saat 05.30 sıralarında, Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarıyla, Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı. Ancak incelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı.

BELLİ NOKTALARDA DALIŞ YAPILIYOR

Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Baba ve oğlunun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görev alıyor. Bölgede 3 bot, 2 sonar tarama cihazı da kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi bünyesindeki ekipler, belirlenen noktalarda dalışlar yapıyor.

DEREYE DÜŞEN KEÇİYİ KURTARDILAR

Öte yandan bölgede arama çalışmaları yapan ekipler, yamaçtan dereye düşen bir keçiyi fark etti. Suda yüzmeye çalışan keçinin yanına botla ulaşan ekipler, hayvanı karaya çıkardı. Keçi kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası bitti, faturası ağır oldu! Savaştaki İran bile bizi geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
YKS yolunda acı kaza! Genç yaşında hayatını kaybetti

YKS yolunda acı kaza! Genç yaşında hayatını kaybetti
Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi

Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi

YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı
Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...