Haberler

Artvin'de kara yoluna inen ayılar görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde, karla kaplı yolda 3 ayı görüntülendi. Taksici Ali Kaya, ayıları görerek şaşırdığını ifade etti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kara yoluna inen ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şavşat-Ardahan kara yolunun Sahara mevkisinde 3 ayı yola indi. Bir süre yolda yürüyen ayılar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Yoldan geçtiği sırada ayıları fark ettiğini belirten taksici Ali Kaya, AA muhabirine, karla kaplı doğada ayıları gördüğü için şaşırdığını söyledi.

Hava koşullarının zor olduğuna değinen Kaya, "İlçede her yer karla kaplı. Bu mevsimde bu havada ayılar kış uykusunda olur diye biliyordum. Yolda ayıları görünce çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir durum değil." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi