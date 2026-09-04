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Artvin'de 95 Yıllık Tarihi Cami Yangınla Küle Döndü

Artvin'de 95 Yıllık Tarihi Cami Yangınla Küle Döndü
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Artvin Şavşat'ta 1931'de inşa edilen ahşap Pınarlı Merkez Camii'nde elektrik kontağından çıkan yangın, cami ve lojmanı kullanılamaz hale getirdi. Belediye Başkanı gözyaşları içinde 'hatıralar yandı' dedi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki ahşaptan yapılma 95 yıllık Pınarlı Merkez Camii'nde çıkan yangın, bitişiğindeki tek katlı lojmana sıçradı. Köy halkı ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın söndürülürken, cami ve lojmanda büyük çaplı hasar meydana geldi. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın gözyaşı dökerek, "95 yıllık tarihi cami maalesef elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonrası yandı. Dedelerimizin babalarımızın, tüm geçmişlerimizin hatıraları yandı. Çok geçmiş olsun" dedi.

Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde yatsı ezanı okunduğu sırada 1931 yılında ahşaptan inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minare ve camiyi sararken, yangın camii bitişiğindeki lojmana da sıçradı. Köy halkı, alevleri söndürmek için seferber olurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, ekiplerden bilgi alarak, köy halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Soğutma çalışmaları yerinde denetleyen Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, gözyaşlarını hakim olamadı. Aydın, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm ilçemize geçmiş olsun. Çok üzüntülüyüz. 95 yıllık tarihi cami maalesef elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonrası yandı. Dedelerimizin babalarımızın, tüm geçmişlerimizin hatıraları yandı. Çok geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan caminin yangından önceki görsellerini sanal medyada paylaşan vatandaşlar, çok üzgün olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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