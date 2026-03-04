Artvin-Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda temizlik çalışmaları başlatıldı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Şavşat kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Artvin-Şavşat kara yolunun 25'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak kütleleri yola aktı. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda temizlik çalışması başlattı. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirerek heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diğer yandan heyelan anı sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.