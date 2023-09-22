Şavşat Çocuk Belediyesi, SMA hastası Aytun Miraç'a destek için açık havada sinema etkinliği düzenledi

Kurulduğu günden bu yana önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Şavşat Çocuk Belediyesi, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar'ın da katılımıyla, SMA hastası Aytun Miraç'a destek için açık havada sinema etkinliği düzenledi.

Belediye parkında düzenlenen açık havada sinema etkinliğine katılan çocuklar hem çizgi film izleyerek eğlendiler hem de kumbaralarındaki harçlıklarını getirerek Aytun Miraç'ın tedavisine katkıda bulundular.

Etkinlikte konuşan Şavşat Çocuk Belediye Başkanı Kıvanç Kaya, "Öncelikle bizleri yönetimde söz sahibi yapan ve biz çocukların isteklerini her zaman yerine getiren Belediye Başkanımız Sayın Nihat Acar'a hepinizin adına çok teşekkür ediyorum. Çocuk Belediyesi faaliyetlerine yenilerini katmak üzere hedeflerinizi ve fikirlerinizi yapacağımız toplantılara katılarak paylaşmanızı bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte derslerimizden zaman buldukça sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında bu tür etkinliklerde buluşmaya çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz hepimizin kardeşi Aytun Miraç SMA hastası. Bu akşamki programı hem eğlenmek, hem de Aytun kardeşimize destek olmak üzere düzenledik. Etkinlik alanımızda destek masası bulunmaktadır. Kumbaralarımızı bu akşam Aytun'un kumbarasına aktaracağız. Hepinizin desteklerini bekliyor, SMA değil Aytun Miraç kazansın istiyoruz" dedi.

Şavşat Çocuk Belediye Başkanı'nın konuşmasının ardından konuşma yapan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ise "Bu akşam sizler için programlanan açık havada sinema etkinliğini yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olması ve SMA hastası Aytun Miraç kardeşinize destek olmak üzere gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın gelişmesine ve sosyalleşmesine katkı sunacağını düşündüğümüz etkinliğe ilgi gösteren bugünün ortağı, geleceğin teminatı çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin kapısı bütün çocukların istekleri için her zaman açıktır. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımız için hizmet üretmeye ve her alanda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte ayrıca Şavşat Belediyesi görevlileri tarafından etkinliğe katılan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.