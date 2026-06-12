Kadın Hakimi Silahla Yaralayan Erkek Savcıya 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, istinaf hakimini silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kılıçarslan, "işyeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından ise toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Savcı Kılıçarslan'ın hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı, odasında bulundukları sırada silahla ateş ederek kasık bölgesinden yaralamıştı. Savcının ikinci el ateş etmesi ise, o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verdi. Kılıçarslan, 24 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla ve zincirleme şekilde tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Karar duruşması ise bugün görüldü.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme Heyeti, savcı Kılıçarslan'a "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kılıçarslan, "işyeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından ise toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Savcı Kılıçarslan'ın hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kaynak: ANKA