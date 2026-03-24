Eski belediye başkan adayı babayı öldürdü, ömür boyu hapis istendi

ANTALYA'da alacaklısının babası Hamit Sunbat'ı (70) tabancayla öldüren eski Aksu Belediyesi başkan adayı Durmuş Ali Arslan'ın (51), tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın ömür boyu hapsini istedi.

Olay, geçen yıl 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediyesi başkan adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek için iş yerine gitti. Arslan, çıkan tartışmada Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sunbat, 22 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Durmuş Ali Arslan ise tutuklandı.

SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Durmuş Ali Arslan hakkında 'Kasten öldürme, 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Silahlı tehdit' suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Durmuş Ali Arslan'ın, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Arslan'ın maktule yönelik 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle, Sebahattin Sunbat yönünden ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık, mütalaaya yönelik savunmasında, "Avukatlarımla görüşeceğim. Süre talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
