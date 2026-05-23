Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sarıbeyler Mahallesi'nde 10 L 3246 plakalı otomobili takibe aldı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçtaki zanlılar M.A.K. (28) ve A.Ç. gözaltına alındı.

Takip esnasında araçtan yol kenarına atılan poşette 2 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 3 bin 446 uyuşturucu hap bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K. ve A.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.