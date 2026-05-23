Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 3 bin 446 uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sarıbeyler Mahallesi'nde 10 L 3246 plakalı otomobili takibe aldı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçtaki zanlılar M.A.K. (28) ve A.Ç. gözaltına alındı.

Takip esnasında araçtan yol kenarına atılan poşette 2 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 3 bin 446 uyuşturucu hap bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K. ve A.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama

Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın iadesine ilişkin açıklama
Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi! İşte sandığa giden kişi sayısı
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in grup başkanı seçilmesine Gürsel Tekin'den dikkat çeken yorum
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu