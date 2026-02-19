Haberler

Savaştepe'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Savaştepe'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İlçede tarihi eser niteliğindeki malzemelerin satılmak üzere olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Operasyonda, 400 parça tarihi eser, 4 adet dedektör ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.K, S.K, M.K, Ş.A. ve H.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA " / " + Alper Çobanoğlu -
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi