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Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sami K. (76) idaresindeki 10 AGC 216 plakalı otomobil, Karacalar Mahallesi mevkisinde, Yavuz K. (53) yönetimindeki 35 NNF 35 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Yavuz K'nin kullandığı araçtaki Mine Ö. (72), Nur K. (44), Alperen K. (13), Elif K. (12) ve Zeynep K. (7) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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