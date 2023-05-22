Savaşta batırılan Fransız gemisi 'Paris 2', Antalya'da dalış turizmine hizmet veriyor

Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2", dalgıçlar ve su altı fotoğrafçılarını cezbediyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2", dalgıçlar ve su altı fotoğrafçılarını cezbediyor.

Antalya'da Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası su altı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor.

Dünyada en iyi 100 dalış bölgesinden birisi olarak gösterilen "Paris 2" batığına yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Kemer ilçesinde dalış turları düzenleyen dalış eğitmeni Suat Karaman, AA muhabirine, dalış sezonuna mayıs itibarıyla başladıklarını, "Paris 2" batığına da günlük turlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karaman, Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutasındaki topçu bataryası tarafından batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2"nin 1896'da balıkçı gemisi olarak inşa edildiğini ancak cihan harbinde savaş gemisine çevrilip Akdeniz'e gönderildiğini anlattı.

"33 metre derinlikte yer alıyor"

Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre açığında düz zemindeki batığın yerinin 1995'te tespit edildiğini hatırlatan Karaman, "Yaz sezonunda batık her gün çok sayıda dalışsever tarafından ziyaret ediliyor." dedi.

Ankara'dan dalış turuna katılan 15 kişilik ekipte bulunan dalış eğitmeni Mesut Bozkurt da büyük bir batıkta balıklarla güzel bir dalış gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Paris 2"nin üstünde 6 uçaksavar top ve 2 torpil kovanı bulunuyor. 50 metre boyunda, 8 metre eninde ve 551 groston ağırlığındaki batık, 33 metre derinlikte yer alıyor.