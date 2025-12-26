'Savaşçı Yarışması' kapanış töreni ile sona erdi

JANDARMA Genel Komutanlığı bünyesinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda ilk kez düzenlenen 'Savaşçı Yarışması'nın kapanış töreni gerçekleştirildi. Yarışmada Ankara 3'üncü JOPER Tabur Komutanlığı 1'inci, Ankara 4'üncü JOPER Tabur Komutanlığı ikinci, Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı ise 3'üncü oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda ilk kez düzenlenen 'Savaşçı Yarışması' kapanış töreni gerçekleştirildi. Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin sahip olduğu yüksek taktik becerileri, durumsal farkındalıkları ile zihinsel ve fiziksel dayanıklılıklarının ileri seviyeye taşınması, kendine güvenlerini artırmak ve operasyonlara hazırlık seviyelerinin yükseltilmesinin amaçlandığı yarışmaya Türkiye genelinden 23 Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığı'ndan olmak üzere 27 birlikten, 8'er kişiden oluşan unsurlar halinde toplam 216 yarışmacının katıldı. Yarışmada 'Hızlı ve sütreli', 'Sıcak temas' ve 'Büyük kapışma' olmak üzere üç parkurdan oluşan yarışmada, engel geçişleri, koşu etapları, yön bulma faaliyetleri ile farklı silahlarla atış uygulamaları yer aldı. Yarışmaya ilişkin Okul Komutanı Albay Haydar Onur Şehitoğlu bilgi verdi. Buna göre, yarışmada Ankara 3'üncü JOPER Tabur Komutanlığı 1'inci, Ankara 4'üncü JOPER Tabur Komutanlığı 2'nci, Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı ise 3'üncü oldu. Ardından tüm yarışmacılara plaket ve hediyeler taktim edildi.

'HAZIRLIKLI OLMAYI ZORUNLU KILAN BİR YAPIYA SAHİP'

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, "Günümüz dünyasında güvenlik ortamı her geçen gün daha öngörülemez ve çok boyutlu bir hal almaktadır. Yakın coğrafyamızda ve dünyada yaşanan gelişmeler çatışmaların artık tek bir biçimde değil farklı ölçek ve yoğunluklarda hibrit bir karakterle karşımıza çıktığını açıkça göstermektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı, kısa süreli İsrail-İran Savaşı, Gazze'de yaşanan katliamlar, geçmişte Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sıcak çatışmalar, Doğu Asya'da olası Çin-Tayvan çatışması, bugün savaşların kıvılcımından topyekun mücadeleye dönüşebilecek bir mahiyet kazandığını ortaya koymaktadır. Bu tablo geleceğin güvenlik ortamını süratle değişen, anlık kararlar gerektiren ve her seviyede hazırlıklı olmayı zorunlu kılan bir yapıya sahip olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

'SAVAŞÇI RUHU DİSİPLİNDEN BESLENİR'

Jandarma Genel Komutanlığı'nın da sahip olduğu güçlü komando birlikleriyle yalnızca bugünün görevlerine değil, yarının muhtemel kriz ve çatışma ortamlarına da hazır olmayı temel bir sorumluluk olarak benimsediklerini belirten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, şu ifadeleri kullandı: "Bu değişken ve belirsiz güvenlik ortamında savaşçı kavramı yeniden anlam kazanmaktadır. Bugünün savaşçısı sadece silah kullanan değil, durumu doğru okuyabilen, baskı altında inisiyatif alabilen ve her şartta görevini yerine getirebilen bir personeldir. Bu anlayış jandarma teşkilatının eğitimden operasyona, hazırlıktan icraya kadar her alandaki yaklaşımını şekillendirmektedir. Bu gerçeklik çerçevesinde icra edilen savaşçı yarışması komando birliklerimizin operasyonel gücü hazırlığını pekiştiren, muharebe reflekslerini diri tutan ve teşkilatımızın sahadaki dinamizmini sürdüren nitelikli bir organizasyondur. Savaşçı kavramı bizim için yalnızca fiziki güçle açıklanamaz. Savaşçı zor şartlarda ayakta kalabilen, belirsizlik ortamında doğru karar verebilen, tehdidi yalnızca bertaraf eden değil, önceden sezen ve hazırlığını buna göre yapabilen kişidir. Savaşçı ruhu disiplinden beslenir, ahlakla güçlenir, birlik ruhuyla anlam kazanır. Bu ruh görevi şartlara göre değil, şartlara rağmen yerine getirme iradesidir. Savaşçı olmak, güçlü olmanın da ötesinde gücünü doğru zamanda, doğru yerde ve doğru amaçla kullanabilmektir. İşte bu anlayış Jandarma Teşkilatının karakterini ve duruşunu oluşturmaktadır."

'SON DERECE KIYMETLİ BİR HAZIRLIK FAALİYETİ'

"Burada sergilenen her performans süratle karar alabilen, baskı altında soğukkanlılığını muhafaza ede eden, birliğiyle uyum içinde hareket eden ve her şartta görevi başarmayı ilke edinmiş jandarma komandosunun sağdaki gerçek gücünü açıkça ortaya koymuştur" diyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, "Bu yarışmanın en önemli kazanımlarından biri de farklı görev sahalarından gelen personelimizin bilgi ve tecrübelerini paylaşması, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlenmesi ve komutanlık ile eğiticilik vasfı yüksek personelin tespit edilmesine imkan sağlamasıdır. Bu yönleriyle savaş yarışması eğitim ile operasyon arasındaki çizgiyi ortadan kaldıran gerçek muharebe koşullarına en yakın senaryolarla icra edilen, jandarma komandolarımızın muharebe melekelerini canlı tutan, son derece kıymetli bir hazırlık faaliyeti olarak değerlendirilmelidir" dedi.

'KOMANDO BİRLİKLERİMİZİN MUHARİP ÖZELLİKLERİNİ SÜREKLİ MUHAFAZA EDECEĞİZ'

Foça Komando Eğitim Komutanlığı geçmişten bugüne jandarmanın en seçkin personelini yetiştiren, disiplini, cesaretin ve fedakarlığın simgesi olan müstesna bir eğitim yuvası olduğunu dile getiren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, "Daha önce burada icra edilen 7'nci Boran Keskin Nişancı Yarışması dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla uluslararası alanda önemli bir marka değeri kazanmış jandarmamızın eğitim vizyonunu dünya kamuoyuna başarıyla yansıtmıştır. Bugün icra ettiğimiz Savaşçı Yarışması da aynı vizyonla, öncelikle teşkilatımız içerisinde bir mükemmeliyet standardı haline gelecek. Ardından ulusal düzeyde referans alınan bir organizasyona dönüşecek. İlerleyen süreçte ise dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla uluslararası bir nitelik kazanacaktır. Bu anlayışla Savaşçı Yarışması gibi uygulamalı, ölçen ve geliştiren eğitim faaliyetlerini desteklemeye, geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Gösterdikleri üstün performansa, 27 unsur ve 250 personel arasında derece elde eden Ankara 3'üncü JOPER Tabur Komutanlığı, Ankara 4'üncü JOPER Tabur Komutanlığı, Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu yıl yarışmaya Özel Harekat Tabur Komutanlıklarımız katıldı. Ancak önümüzdeki süreçte diğer tüm komando taburlarının da bu yarışmaya girmesi için talimatlarımız olacak. Komando birliklerimizin muharip özelliklerini sürekli muhafaza edeceğiz." Törenin ardından 59/33'üncü Dönem Subay Komando Temel/Komando Ağırlıklı TMH Kursu Kapanış Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nın 08 Eylül-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim sonunda 571 kursiyer mezun olduğu belirtildi.