Savaş Muhabirleri Zorlu Eğitimlere Tabi Tutuluyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ikinci haftası, zorlu eğitimlerle devam etti.

AA'dan 9 ve Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ile Çad olmak üzere 9 ülkeden 15 yabancı katılımcının yer aldığı eğitimlerde, savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik dersler hem teorik hem de uygulamalı anlatılıyor.

Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ikinci haftası, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Trafik Başkanlığı'nda "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri" dersiyle başladı.

Uzmanlar eşliğinde 5 farklı parkurda araç süren kursiyerler, sahada yaşanabilecek acil durumlara karşı güvenliği önceleyen sürüş tedbirlerini deneyimledi.

Ertesi gün aynı yerleşkedeki Özel Harekat Başkanlığı'nda derslerine devam eden kursiyerlere, uzmanlar tarafından "silah ve balistik" ve "ilk yardım" konularında çeşitli eğitimler verildi.

Dağa intikal edip, mevzilerde nöbet tuttular

Katılımcılar aynı günün akşamında, "pusu ve pusudan korunma yöntemleri, rota belirleme ve gece yön bulma uygulamaları" eğitimi kapsamında, sırt çantası ve teknik ekipmanlarıyla Elmadağ Polis Akademisi Eğitim Alanı'na intikal etti.

Bölgeye 6 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşan kursiyerler, geceyi arazide kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi.

Polisin baskın tatbikatlarına karşı senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tutan katılımcılar, günün ilk ışıklarıyla aynı güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığı'na döndü.

Katılımcılar, senaryo gereği bir grup teröristin işgal edip 2 gazeteciyi rehin aldığı köye "sızma parkuru" ile yaklaşıp, görüntü ve fotoğraf çekimi yaptı.

Kursiyerler, köyde yaralı bulunan gazetecilere de ilk yardım uygulayıp, tahliyelerini gerçekleştirdi.