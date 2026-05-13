Sakarya'da öğrenci ve hükümlülerin hazırladığı el emeği ürünlerin geliri Gazze'ye bağışlanacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde düzenlenen kermesten elde edilen gelir, İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere gönderilecek.

SAÜ Vakfı Özel Okulları ile Gençlik ve Gönüllülük topluluğu öğrencileri ve Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği el emeği ürünler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmasının yanı sıra toplumsal dayanışma kültürünü güçlendirmesi adına üniversite kampüsünde açılan "Kardeşlik Kermesi"nde satışa sunuldu.

Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Olgay Karataş, AA muhabirine, kermesten elde edilen gelirin Gazze'de zulüm gören ve temel insani ihtiyaçlardan yoksun kalan mazlum halka yardım olarak gönderileceğini söyledi.

Hükümlülerin projeye gönüllü katıldığını aktaran Karataş, el becerilerini ve hayal güçlerini ürettikleri çalışmalara yansıttıklarını, zulüm altındaki halka umut olabilmek adına emek verdiklerini, projenin aynı zamanda hükümlülerin sosyal yönden gelişmelerine, topluma kazandırılmalarına ve kendilerini ifade etmelerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan da farklı kurumların aynı çatı altında bir araya geldiğini belirterek, Gazze'deki mazlum insanlara destek olabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Emeklerin yoğun talep gördüğüne değinen Şenaslan, şöyle devam etti:

"Yapılan her alışveriş Gazze'ye su, yemek, giyim ve en önemlisi umut olacak. Bugün burada aslında umudun şarkısını, umudun kermesini ve dayanışmanın hikayesini Gazze'ye gönderiyoruz. Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinin el emeğiyle hazırladığı ahşap yakma çalışmaları, boyama ürünleri, tespihler ve birçok el sanatının öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi görmesi bizleri son derece mutlu etti. Öğrencilerimizin bu çalışmalara gösterdiği teveccüh hem bizleri hem de emeği geçen hükümlülerimizi motive etti."

Öğrenci Saliha Ak ise kermesten alışveriş yaptığını belirterek, "Verdiğimiz ücret küçük de olsa Gazze'ye ulaşıp oradaki insanlara destek olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Yaptığımız alışverişin hayra vesile olması ayrıca anlam taşıyor. Bunun yanında öğrencilerin böyle bir kermesi gönüllü şekilde organize etmesi ve üniversitemizin de bu dayanışmaya destek vermesi bizi çok memnun etti. Dayanışmanın ve paylaşmanın böylesi zor zamanlarda daha da kıymetli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Mahmut Güdek de Gazze'deki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için yapılan hayır çalışmasına küçük de olsa katkı sunabilmenin kıymetli olduğunu dile getirerek, yapılan her alışverişin ve verilen her desteğin iyiliğe dönüşmesinin mutluluk verdiğini söyledi.