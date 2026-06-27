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Kayseri'de elindeki satırla trafikte başka sürücüyle tartışan taksiciye 180 bin lira ceza kesildi

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Kayseri'de trafikte elindeki satırla başka bir sürücüyle tartışan taksiciye 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten menedildi. Ayrıca bir motosiklet sürücüsüne saldıran kişiye de 260 bin lira ceza uygulandı.

Kayseri'de elindeki satırla trafikte başka sürücüyle tartışan taksiciye 180 bin lira ceza kesildi, ehliyete el konulurken, araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir vatandaşın sosyal medyadaki "Satırlı taksici, servis şoförü ile tartıştı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Trafikte başka bir araca ve sürücüsüne saldırı eylemi gerçekleştirdiği iddiasıyla kimliği ve adresi belirlenen taksiciye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 180 bin lira cezai işlem uygulayan ekipler, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu ve aracını 60 gün süreyle trafikten menetti.

Öte yandan ekipler, seyir halindeki bir motosikletin önünü araçla keserek sürücüye saldıran kişiye 260 bin lira cezai işlem uyguladı, aracının 60 gün süreyle trafiğe girmesini yasakladı.

Ekipler, her iki olayda suça karışan sürücüler hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi" suçlarından adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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