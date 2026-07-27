Kaymakam Başar, Sason Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti
Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalarla sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başhekim Dr. Fırat Güneş'in eşlik ettiği ziyarette, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Kaymakam Başar, beraberinde Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Hastalarla sohbet eden Başar, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başar, sağlık çalışanlarıyla da görüşerek, özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.
Kaynak: AA