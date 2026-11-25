Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman'ın Sason ilçesinde Diş Hekimleri Günü kutlandı.

Sason Devlet Hastanesinde Diş Hekimleri Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına Başhekim Vekili Dr. Fırat Güneş, İdari ve Mali İşler Müdürü İrfan Ağaya ve diş hekimleri katıldı.

Programda, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunulmasında özveriyle görev yapan diş hekimlerine teşekkür edilerek günleri kutlandı.

Güneş, diş hekimlerinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek sağlık hizmetlerine sundukları katkı ve emeklerinden dolayı tüm diş hekimlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA