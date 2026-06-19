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Sason Kaymakamlığından YKS öncesi öğrencilere moral programı

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Batman'ın Sason ilçesinde, hafta sonu yapılacak YKS öncesi öğrenciler için düzenlenen moral programında müzik dinletisi sunuldu, kaymakam ve belediye başkanı öğrencilere başarı diledi.

Batman'ın Sason ilçesinde, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesi öğrencilere moral programı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek öğrenciler için İlçe Halk Kütüphanesi'nde, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen programda müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, Jandarma Tabur Komutanı Murat Alver ve kurum amirlerinin de katıldığı programda, öğrencilere başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Metin Özmen
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