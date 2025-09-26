Sason'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 23 Eylül'de ilçede tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Ç'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kilo 706 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.