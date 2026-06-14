Haberler

Sason'da şehit ailelerinden Jandarma Teşkilatı'na 187. yıl ziyareti

Sason'da şehit ailelerinden Jandarma Teşkilatı'na 187. yıl ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde, şehit aileleri Jandarma Teşkilatının 187. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, komutan ve personelle bir araya geldi, pasta kesip kutlama yaptı.

Batman'ın Sason ilçesinde, şehit aileleri Jandarma Teşkilatının 187. yıl dönümü dolayısıyla jandarmayı ziyaret etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ve şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile şehit yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe ve jandarma personeli ile görüşen aileler, Jandarma Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, pasta kesti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Bizim ülkemizde...
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın