Sason'da 'Karayolu Trafik Haftası' etkinliği yapıldı
Batman'ın Sason ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Kaymakamlık koordinasyonunda yapılan faaliyetlerde sürücü ve yayalara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro ekiplerince hafta kapsamında sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlara bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtıldı, denetim noktalarında durdurulan sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmamanın gerekliliği ve aşırı hızın yol açabileceği riskler başta olmak üzere temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Furkan Başar, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği için hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Açıklamada, hafta boyunca ilçede eğitim ve denetim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Özmen
