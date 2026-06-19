Haberler

Sason'da öğrenciler "Model Uçak Atölyesi"nde uygulamalı eğitim alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde 100. Yıl İlkokulu'nda kurulan Model Uçak Atölyesi'nde öğrenciler, havacılık ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim alarak kendi uçaklarını tasarlıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Model Uçak Atölyesi"nde uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrencileri havacılık ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla Sason Kaymakamlığı'nın destekleriyle 100. Yıl İlkokulu'nda kurulan atölyede, model uçak yapımından uçuş prensiplerine kadar birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan, atölyenin çocukların bilim, teknoloji ve havacılık alanlarına yönelmesinde önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kurslar sayesinde çok sayıda öğrencinin model uçak yapımı konusunda eğitim aldığını ve kendi uçaklarını tasarlama fırsatı bulduğunu söyleyen Cihan, çocukları küçük yaşlardan itibaren havacılık ve teknolojiyle buluşturmak istediklerini kaydetti.

100. Yıl İlkokulu Müdürü Cihan Aydın da atölyede dört farklı model uçakla eğitim verildiğini dile getirdi.

Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin el becerilerinin geliştiğini, teknik düşünme yeteneklerinin arttığını ve havacılığa olan ilgilerinin her geçen gün güçlendiğini söyleyen Aydın, bu tür projelerin öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Model uçak kursu eğitmeni Ezgi Açici, kursun öğrencilerin gelişimine çok yönlü katkılar sunduğunu belirtti.

Öğrencilerinden Elif Dicle Yavuz, kursta öğrendikleri bilgi ve deneyimlerin hem bugünleri hem de gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bahar Abay ise atölyede uçak modelleri, uçuş sistemleri ve havacılıkla ilgili birçok yeni bilgi öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Tokyo'daki havalimanında British Airways yolcu uçağında akıllı telefon alev aldı

Yolcu uçağında büyük panik! Akıllı telefon alev aldı
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın acı günü!
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü